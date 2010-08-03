Ситуация с лесными пожарами в окрестностях Тагила контролируемая

Как рассказал начальник нижнетагильского гарнизона пожарной охраны Олег Полевщиков, на сегодня зарегистрировано три возгорания. В селе Башкарка горит полтора гектара, пожар локализован. В районе станции Анатольская лесной пожар охватил полгектара. И самое крупное возгорание - в районе посёлка Черноисточинский. Там горит 5 гектаров леса. Тем не менее, ситуация находится под контролем и пока нельзя назвать её чрезвычайной, отметил Олег Полевщиков. К ликвидации возгораний пожарные службы готовы. Сделаны запасы воды, произведена опашка поселений. Но Олег Полевщиков всё же не рекомендует тагильчанам разводить в лесу открытый огонь. Последствия могут оказаться плачевными.