Ситуация с лесными пожарами в окрестностях Тагила контролируемая
3 августа 2010, 18:39ОбществоIrinaKoshp
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Ситуация с лесными пожарами в окрестностях Нижнего Тагила контролируемая.
Как рассказал начальник нижнетагильского гарнизона пожарной охраны Олег Полевщиков, на сегодня зарегистрировано три возгорания. В селе Башкарка горит полтора гектара, пожар локализован. В районе станции Анатольская лесной пожар охватил полгектара. И самое крупное возгорание - в районе посёлка Черноисточинский. Там горит 5 гектаров леса. Тем не менее, ситуация находится под контролем и пока нельзя назвать её чрезвычайной, отметил Олег Полевщиков. К ликвидации возгораний пожарные службы готовы. Сделаны запасы воды, произведена опашка поселений. Но Олег Полевщиков всё же не рекомендует тагильчанам разводить в лесу открытый огонь. Последствия могут оказаться плачевными.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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