Служебные автомобили министров свердловской области оснастят системой ГЛОНАСС
3 августа 2010, 17:52ОбществоIrinaKoshp
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Служебные автомобили министров свердловской области оснастят системой ГЛОНАСС.
Такое решение было принято на заседании регионального правительства. Кабинет министров также рекомендовал органам муниципальной власти переходить на отечественную навигационную систему, сообщает АПИ.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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