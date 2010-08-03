Соглашение о сотрудничестве региона, муниципалитета и химзавода "Планта" подписано сегодня
3 августа 2010, 18:29ОбществоIrinaKoshp
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Трехстороннее соглашение о социально-экономическом сотрудничестве подписали сегодня правительство Свердловской области, администрация Нижнего Тагила и химзавод "Планта".
Стороны будут взаимодействовать в решении социальных, экономических и экологических задач. Как рассказала начальник пресс-службы администрации Нижнего Тагила Ольга Рулёва, речь идет о реализации комплексных планов развития региона, муниципалитета и приоритетных нацпроектов "Здоровье", "Образование" и "Доступное жилье". Стороны обязуются создать благоприятный инвестиционный климат, разработать программы социально-экономического развития.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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