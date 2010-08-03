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Соглашение о сотрудничестве региона, муниципалитета и химзавода "Планта" подписано сегодня
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Соглашение о сотрудничестве региона, муниципалитета и химзавода "Планта" подписано сегодня

3 августа 2010, 18:29ОбществоIrinaKoshp
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