Соглашение о сотрудничестве региона, муниципалитета и химзавода "Планта" подписано сегодня

Стороны будут взаимодействовать в решении социальных, экономических и экологических задач. Как рассказала начальник пресс-службы администрации Нижнего Тагила Ольга Рулёва, речь идет о реализации комплексных планов развития региона, муниципалитета и приоритетных нацпроектов "Здоровье", "Образование" и "Доступное жилье". Стороны обязуются создать благоприятный инвестиционный климат, разработать программы социально-экономического развития.