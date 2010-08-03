Средний Урал надеется получить урожай кормов выше прошлогоднего

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального министерства сельского хозяйства, трава скошена на 224 тысячах гектаров. Заготовлено 54% от внутренней потребности сена, сенажа и силоса. Всего планируется собрать более 1,5 миллиона тонн кормов. Это чуть больше, чем в 2009 году. В нынешнем году на Среднем Урале намерены заготовить 25 центнеров на животное.