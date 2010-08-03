Средний Урал надеется получить урожай кормов выше прошлогоднего
3 августа 2010, 18:05ОбществоIrinaKoshp
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Заготовка кормов в Свердловской области перевалила экватор.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального министерства сельского хозяйства, трава скошена на 224 тысячах гектаров. Заготовлено 54% от внутренней потребности сена, сенажа и силоса. Всего планируется собрать более 1,5 миллиона тонн кормов. Это чуть больше, чем в 2009 году. В нынешнем году на Среднем Урале намерены заготовить 25 центнеров на животное.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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