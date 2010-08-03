У актеров муниципального молодежного театра "чемоданное настроение"

После этого труппа, сыграв пару представлений в загородных детских лагерях, уйдёт в отпуск. Вообще, сезон муниципальный молодёжный театр закрыл ещё в июне. Но продолжал показывать детские спектакли. За это время около 15-ти тысяч ребят из городских и загородных лагерей Нижнего Тагила, воспитанников детских домов, и также детей из Кировграда и Нижней Туры увидели волшебные сказки в исполнении труппы молодёжного. 5-го августа театр отметит 17-тилетие выездным спектаклем. А завтра в 11 часов актёры играют на своей сцене в последний раз перед отпуском. Название спектакля символичное - "Чемоданное настроение". Вернётся на работу труппа в сентябре и покажет уже знакомые зрителям пьесы. А откроется новый сезон 8-го октября авантюрной комедией. Что это за постановка - пока держится в тайне.