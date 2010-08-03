"Урал" сбил пятилетнего мальчика
3 августа 2010, 18:33ОбществоIrinaKoshp
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"Урал" сбил пятилетнего мальчика. Трагедия произошла вчера в 19.15 в посёлке Уралец.
Огромная машина двигалась по трассе Нижний Тагил - Усть-Утка. В посёлке Уралец из маршрутки выходила бабушка и 5-тилетний внук. Женщина замешкалась, пока оплачивала проезд и выносила из салона сумки. В это время мальчуган выскочил на проезжую часть. Водитель "Урала" не успел заметить ребёнка и сбил его. Мальчик погиб на месте.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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