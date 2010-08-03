Уральские предприятия «Евраза» увеличивают грузоперевозки на 12%

Такие перемены являются результатом увеличения объемов добычижелезорудного сырья, а также роста объемов производства на предприятиях Свердловскойобласти. Ежесуточный железнодорожный грузооборот составляет около 450 тысяч тоннразличных грузов.День железнодорожника – профессиональный праздник для 4 тысяч сотрудников уральских предприятий«Евраза», среди которых есть и машинисты, и ремонтники, и осмотрщики, идежурные, и путевые рабочие. В честь праздника лучшие сотрудники предприятияполучили почетные грамоты Правительства Свердловской области.