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Уральские предприятия «Евраза» увеличивают грузоперевозки на 12%
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Уральские предприятия «Евраза» увеличивают грузоперевозки на 12%

3 августа 2010, 10:35ОбществоIrinaKoshp
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