Уральские предприятия «Евраза» увеличивают грузоперевозки на 12%
3 августа 2010, 10:35ОбществоIrinaKoshp
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Первое полугодие 2010 года стало очень плодотворным для предприятий «Евраза», так как им удалось существенно увеличить объем грузоперевозок. Также тут отмечен и рост коэффициента эффективности использования локомотивного парка.
Такие перемены являются результатом увеличения объемов добычижелезорудного сырья, а также роста объемов производства на предприятиях Свердловскойобласти. Ежесуточный железнодорожный грузооборот составляет около 450 тысяч тоннразличных грузов.День железнодорожника – профессиональный праздник для 4 тысяч сотрудников уральских предприятий«Евраза», среди которых есть и машинисты, и ремонтники, и осмотрщики, идежурные, и путевые рабочие. В честь праздника лучшие сотрудники предприятияполучили почетные грамоты Правительства Свердловской области.
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