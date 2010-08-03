В Нижнем Тагиле закрыт цех по производству суррогатного портвейна

Он располагался в гараже ГСК "Металлург-3" на Береговой-Краснокаменской. Там в бутылки под видом портвейна "777" и "33", а также водок "Пшеничная" и "Роса" разливалась спиртосодержащая жидкость, содержащая опасное для здоровья вещество диэтилфталат. При определенной его концентрации человек может ослепнуть. Бутылки с отравой ничем не отличаются от настоящих - на них оригинальные этикетки и акцизные марки. Как рассказал нам начальник ОБЭП ОВД Тагилстроевского района Олег Красников, в подпольном цехе работал один человек, 39-летний азербайджанец. За неделю криминальный винодел изготавливал 150 бутылок суррогата. Оперативники установили две точки на Тагилстрое, которые реализовывали поддельные водку и портвейн. Они не имели лицензии на торговлю алкоголем такой крепости, и продажа велась из под прилавка. В общей сложности, из гаража и двух магазинов, изъято 200 литров суррогата. Задержанный сообщил, что цех работал полгода, но оперативники подозревают, что раза в 2 дольше. За оказан