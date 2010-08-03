В шведском лесу заблудились три голые немки
3 августа 2010, 17:49ОбществоIrinaKoshp
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В лесу на юге Швеции заблудились три голые туристки из Германии.
Женщины 40, 50 и 56 лет арендовали домик у лесного озера и решили отправиться на прогулку без одежды. Почему они ушли гулять голышом, неизвестно, но предположительно подруги разделись, так как лес находится вдалеке от населенных пунктов, и женщинам захотелось расслабиться. Всего в лесу женщины провели 16 часов. На поиски немок были отправлены вертолет и пеший поисковый отряд с собаками. Тем не менее, голым туристкам удалось самостоятельно вернуться в домик у озера. Когда немки подошли к дому, там их уже ждали полицейские и спасатели.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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