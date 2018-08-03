Хотел получить страховку за телефон: 19-летний тагильчанин обвиняется в ложном доносе

Молодой человек обратился в ОП №20 Нижнего Тагила с заявлением о том, что у него был украден сотовый телефон.

Парень рассказал полицейским, что во время прогулки возле Муринских прудов к нему подошел неизвестный и силой забрал у молодого человека телефон. По его словам, аппарат стоит более 40 тыс. рублей. Забрав телефон, неизвестный мужчина скрылся. При подаче заявления тагильчанина предупредили об ответственности за заведомо ложный донос.

Как рассказали следователи, после проверки фактов и опроса свидетелей выяснилось, что в деле есть несостыковки. Позднее стало известно, что парень сам потерял телефон и надеялся получить за него страховку, так как купил телефон в кредит, а историю с кражей выдумал.