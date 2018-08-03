Нужен рынок сбыта: тагильские инвалиды по зрению просят помощи у мэрии

Нижнетагильский реабилитационный центр инвалидов по зрению был создан в 1954 году. С тех пор в нем трудились люди с ограниченными возможностями, производя различную продукцию: электроустановочные изделия, подшипники к стиральным машинам, прищепки, бра и детские игрушки.

В настоящее время на предприятии работает 21 сотрудник, 15 из которых – инвалиды. Они выпускают одноразовые бахилы, картонажные изделия и детали к пластиковым окнам. В руководстве центра отметили, что сотрудники могут производить до миллиона пар бахил в месяц, хотя сейчас эта цифра составляет 200 тысяч пар в месяц. Предприятию необходимы рынки сбыта, своими силами сотрудники его найти не могут.

Помощь этому предприятию в реализации продукции - это реальная поддержка тех людей, которые нуждаются во внимании нашего общества. Бахилы могут быть востребованы не только медицинскими учреждениями. Сегодня ведутся переговоры с рядом спортивных и социальных объектов города, где можно было бы установить бахиломаты и увеличить загрузку предприятия. Помимо этого город сегодня занимается жилым фондом инвалидов по зрению и созданием комфортной территории в микрорайоне, где они проживают и трудятся. Это тема очень важная, потому что мы помогаем тем, кто реально в этом нуждается, отметил врио главы города Владислав Пинаев.

Вячеслав Погудин, председатель комитета по соцполитике ЗакСО, уверен, что это проблема системная.