Памятник десантникам появится в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле 2 августа отметили 88-ю годовщину создания ВДВ.
В городе в честь праздника провели торжественный митинг у памятника воинам-тагильчанам, погибшим в локальных войнах.
Мероприятие открыл врио главы Нижнего Тагила Владислав Пинаев.
Десантников отличает настоящее братство, чувство единения и веры друг в друга,отметил Владислав Пинаев.
Он поздравил собравшихся десантников с праздником и предложил увековечить вклад воздушно-десантных войск в обороноспособность страны новым памятником.
Идею об установке памятника поддержали десантники. Они встретили ее дружным криком «Ура!» и аплодисментами. В скором времени начнется разработка проекта.
Недалеко от памятника «Брод в неизвестность», куда приходят поклониться павшим не только десантники, но и пограничники, моряки, представители других родов войск, можно поставить памятник создателю ВДВ Василию Филипповичу Маргелову,сообщил председатель НТГО РСВА Андрей Банников.