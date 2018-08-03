Памятник десантникам появится в Нижнем Тагиле

В городе в честь праздника провели торжественный митинг у памятника воинам-тагильчанам, погибшим в локальных войнах.

Мероприятие открыл врио главы Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

Десантников отличает настоящее братство, чувство единения и веры друг в друга,отметил Владислав Пинаев.

Он поздравил собравшихся десантников с праздником и предложил увековечить вклад воздушно-десантных войск в обороноспособность страны новым памятником.

Идею об установке памятника поддержали десантники. Они встретили ее дружным криком «Ура!» и аплодисментами. В скором времени начнется разработка проекта.