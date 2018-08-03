Площадь Славы в Нижнем Тагиле будет отремонтирована

4 августа Дзержинский район празднует 85-летний юбилей. Накануне памятной для района даты его посетил врио главы города Владислав Пинаев. Вместе с представителями районной администрации он осмотрел главные места предстоящего праздника — бульвар по проспекту Дзержинского и площадь Славы.

По итогам осмотра, Владислав Юрьевич предложил, как улучшить бульвар и площадь. Он обсудил со службой заказчика городского хозяйства объем работ по восстановлению мемориалов и дал задание проработать вопрос организации подсветки стелы, сообщает «Тагил-ТВ».

Видео Видео: «Тагил-ТВ»