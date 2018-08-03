Сбежавший из тюрьмы мигрант из Таджикистана пойман в Екатеринбурге

30 июля в 17:15 во время обхода в колонии-поселении №59 в Каменске-Уральском было обнаружено отсутствие заключенного Рузибека Гафарова, отбывающего срок за кражу. Сразу после этого сотрудники ГУФСИН организовали розыскные мероприятия, которые продлились до 4 августа.

Сбежавший мужчина был обнаружен в Екатеринбурге. Сопротивления при задержании не оказал и был доставлен обратно в КП-59. Как сообщает Znak.com, теперь Рузибеку Гафарову к восьми месяцам заключения за кражу могут прибавить дополнительные три года по ст. 313 УК РФ «Побег из мест лишения свободы».