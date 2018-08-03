Сбежавший из тюрьмы мигрант из Таджикистана пойман в Екатеринбурге

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Из колонии-поселения №59 в Каменске-Уральском сбежал осужденный за кражу житель Таджикистана. Заключенного нашли в Екатеринбурге сотрудники отдела розыска областного ГУФСИН. Теперь мужчине к восьми месяцам лишения свободы за кражу могут добавить три года за побег.
Сюжеты: Екатеринбург
30 июля в 17:15 во время обхода в колонии-поселении №59 в Каменске-Уральском было обнаружено отсутствие заключенного Рузибека Гафарова, отбывающего срок за кражу. Сразу после этого сотрудники ГУФСИН организовали розыскные мероприятия, которые продлились до 4 августа.
Сбежавший мужчина был обнаружен в Екатеринбурге. Сопротивления при задержании не оказал и был доставлен обратно в КП-59. Как сообщает Znak.com, теперь Рузибеку Гафарову к восьми месяцам заключения за кражу могут прибавить дополнительные три года по ст. 313 УК РФ «Побег из мест лишения свободы».
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