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Жители города лично рассказали врио мэра Нижнего Тагила о своих проблемах
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Жители города лично рассказали врио мэра Нижнего Тагила о своих проблемах

Сегодня, 21:10Общество
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