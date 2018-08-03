Жители города лично рассказали врио мэра Нижнего Тагила о своих проблемах

3 августа врио главы Нижнего Тагила Владислав Юрьевич Пинаев провел прием граждан по личным вопросам. Рассказать о своих проблемах пришли более десятка человек.

Родители учащихся школы №55 рассказали врио главы города об аварийном состоянии здания образовательного учреждения. Владислав Юрьевич ответил, что для капремонта в бюджеты заложено 12,5 млн рублей и запросил у «Службы городского заказчика» примерные сроки начала работ. Оказалось, что 10 августа будут проходить торги, на которых выберут подрядчика.

Поздно. Такие тендеры надо проводить зимой! Этот вопрос я обязательно проработаю со службой заказчика. Недавно там назначен новый директор. Как только начнется ремонт школы, лично приеду, переговорю с подрядчиком,говорит Владислав Пинаев.

С проблемой отсутствия подъездной дороги обратились жительницы земельных участков по улице Академика Павлова. Владислав Юрьевич, выслушав их, отдал распоряжение срочно решить проблему.

Надо срочно выезжать на место с геодезистами Центра земельного права и смотреть, где эту дорогу провести. Затем пройдет грейдер, дорогу перепрофилирует, завезем шлаковый щебень и укатаем,отдал распоряжения врио главы города.