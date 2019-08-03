В России внесли изменения в закон о детских пособиях

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Президент Владимир Путин подписал закон, согласно которому большинство семей в России смогут получать ежемесячные выплаты на первого и второго ребенка, сообщает РИА Новости.
В документе говорится, что нуждающимися семьями теперь будут считаться те, чей размер среднедушевого дохода не выше двукратной величины прожиточного минимума трудоспособного населения. Сейчас данный показатель должен быть не выше полуторакратной величины прожиточного минимума.
Для данной категории семей вводятся ежемесячные выплаты на первого и второго ребенка от полутора до трех лет в размере прожиточного минимума. В настоящий момент размер пособия составляет 50 рублей.
Подать заявление можно в течение трех лет со дня рождения ребенка, сейчас — в течение полутора лет.
Напомним, во время прямой линии Путин отметил, что семьи с доходом менее 45 тысяч рублей будут получать пособие в размере 10 тысяч рублей.
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