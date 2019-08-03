Под Нижним Тагилом прошел град

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Сегодня, 3 августа, в населенных пунктах под Нижним Тагилом выпал град.
Сюжеты: Нижний Тагил
Фото сделано в саду в районе Анатольской станции.
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Фото: TagilCity.ru
Ранее синоптики предупредили тагильчан о продлении штормового предупреждения до 3 августа. В отдельных районах Свердловской области пройдут обильные дожди, которые могут привести к паводку.
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