«Человек с открытым сердцем»: Екатерина Гордон поддержала опального схимонаха Сергия
В Среднеуральский женский монастырь приехала юрист Екатерина Гордон к бывшему схиигумену Сергию, который был лишен церковным судом сана. Видео с обращением Гордон размещено на YouTube-канале Всеволода Могучева.
Я не видела, чтобы тут кого-то избивали. Те провокации, которые устраиваются, нужны тем самым людям, которые сегодня лишают ваших детей нормальных мультиков, книг, понимая, что хорошо, что плохо, стирают у них пол. Мы живем в военное время, это война за вашу душу. Не сдавайте основ, оставайтесь людьми, сказала Гордон.
Она описывает Сергия как «человека с открытым сердцем», от которого дети выходят всегда с конфетами. Она пригласила людей приехать и самим посмотреть, как экс-монах принимает людей.
Принимает он их с открытым сердцем в отличие от депутатов, в отличие от Владимира Владимировича [Путина] он в народ выходит, сказала правозащитница.
Опальный Сергий известен своими проповедями, опубликованными на YouTube. В них он призывал не верить в коронавирус, а также выходить на улицы и не соблюдать самоизоляцию. Кроме того, он проклял сторонников самоизоляции и закрытия храмов. В результате нескольких церковных судов Сергий был лишен сана. Кроме того, мирской суд назначил ему штраф в размере 90 тысяч рублей за распространение фейковой информации о коронавирусе.