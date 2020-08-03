«Человек с открытым сердцем»: Екатерина Гордон поддержала опального схимонаха Сергия

Я не видела, чтобы тут кого-то избивали. Те провокации, которые устраиваются, нужны тем самым людям, которые сегодня лишают ваших детей нормальных мультиков, книг, понимая, что хорошо, что плохо, стирают у них пол. Мы живем в военное время, это война за вашу душу. Не сдавайте основ, оставайтесь людьми, сказала Гордон.

Она описывает Сергия как «человека с открытым сердцем», от которого дети выходят всегда с конфетами. Она пригласила людей приехать и самим посмотреть, как экс-монах принимает людей.

Принимает он их с открытым сердцем в отличие от депутатов, в отличие от Владимира Владимировича [Путина] он в народ выходит, сказала правозащитница.