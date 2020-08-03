«Единая Россия» представила законопроект о защите МРОТ от взысканий

Идею единороссов поддержало руководство Министерства труда, Министерства юстиции, Федеральной службы судебных приставов и Центробанка. Концепцию одобрили Сбербанк и Федерация независимых профсоюзов России. Об этом пишет Мkset.ru.

«Единая Россия» создаст специальную рабочую группу. В ее состав войдут участники профильных ведомств и социальные партнеры. Специалисты завершат доработку законопроекта к концу этого месяца. Члены нижней палаты парламента при доработке документа в осеннюю сессию учтут предложения ведомств.

По словам Андрея Турчака, законопроекты партии станут гарантией соблюдения конституционных прав граждан на социальное обеспечение. Они отрезвляюще подействуют на кредитные учреждения. Особенно это касается микрофинансовых организаций, которые нередко навязывают людям кредиты под грабительские проценты, а далее просто обирают своих клиентов «до нитки».

Новые законы позволят должникам указать банковский счет, где на протяжении месяца у них будет храниться минимальный доход в размере прожиточного минимума. Эти деньги списываться не будут. Остальные средства разрешат использовать для погашения задолженности.

Первый замглавы фракции «Единая Россия» в Государственной думе Андрей Исаев рассказал, что в законопроекте прописаны как деньги пенсионеров, инвалидов, других социально уязвимых категорий, так и людей, не имеющих социальной поддержки от государства. Речь идет об индивидуальных предпринимателях и самозанятых. Средства этих граждан за долги списывают «под ноль», сообщается на сайте «Единой России».

В конце мероприятия Андрей Турчак пообещал организовать обсуждение законопроекта в регионах. Помимо этого, он подчеркнул, что прошедшее совещание станет первым из серии обсуждений, где станут рассматривать приоритетные вопросы защиты доходов, поддержки занятости, обеспечения справедливой оплаты труда и повышения доступности лекарственных препаратов.

Все эти темы направлены на россиян, их защиту, заботу и благополучие. Именно это главные приоритеты «Единой России» в работе с населением, подытожил секретарь генсовета партии.

«Это очень полезная и своевременная инициатива. Люди должны быть гарантированно защищены от ситуации, когда они остаются без средств к существованию. Тем более что нынешнее законодательство допускает взыскание с пенсий, в том числе по старости, которые и так небольшие. Часто бывают случаи, когда задолженность списывают неправомерно у добросовестного плательщика. Причиной может быть мошенничество — например, подделка исполнительных листов или некачественные судебные решения, когда ответчика даже не приглашали на заседание.