Экс-гендиректора «ВСМПО-Ависма» заподозрили в мошенничестве в сфере закупок
Сегодня, 21:19ОбществоФото: Официальный сайт ВСМПО-Ависма
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Против бывшего гендиректора корпорации «ВСМПО-Ависма» Михаила Воеводина возбуждено уголовное дело, пишет «Коммерсант».
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По данным издания, было выявлено хищение средств при закупках сырья — закупки проходили по завышенным ценам. Сумма нанесенного ущерба устанавливается. Хищение было выявлено в ходе проверки, инициированной акционерами «ВСМПО-Ависма».
Воеводин занимал пост гендиректора с 2009 года. В мае 2020 года он заявил, что уходит в отставку, несмотря на то, что месяцем ранее его полномочия продлили на три года. Тогда в корпорации заявили, что Воеводин планирует заниматься своими личными проектами. В июле корпорацию возглавил Сергей Степанов из «Евраза».
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