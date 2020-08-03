Экс-гендиректора «ВСМПО-Ависма» заподозрили в мошенничестве в сфере закупок

По данным издания, было выявлено хищение средств при закупках сырья — закупки проходили по завышенным ценам. Сумма нанесенного ущерба устанавливается. Хищение было выявлено в ходе проверки, инициированной акционерами «ВСМПО-Ависма».

Воеводин занимал пост гендиректора с 2009 года. В мае 2020 года он заявил, что уходит в отставку, несмотря на то, что месяцем ранее его полномочия продлили на три года. Тогда в корпорации заявили, что Воеводин планирует заниматься своими личными проектами. В июле корпорацию возглавил Сергей Степанов из «Евраза».