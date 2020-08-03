Экспортная пошлина на российскую нефть подорожала

Как сообщается на портале «Нефть Капитал» со ссылкой на министерство экономического развития, с начала августа российская нефть будет вывозиться за границу по более высокой экспортной пошлиной. Теперь она составляет 46,9 долларов за тонну, что на 9,1 долларов больше, чем ранее. Кроме того, ведомство отмечает, что средневзвешенная стоимость нефти Urals с 15 июня по 14 июля текущего года составляла 43,8 долларов за баррель, то есть 319,9 долларов за тонну.

При этом, льготная пошлина в нулевом размере сохранится для нефти, добываемой в некоторых месторождениях Восточной Сибири, а также Приразломном и каспийском месторождениях. Напомним, что такой налоговый маневр был принят правительством в 2015 году.