Еще на недельку: Евгений Куйвашев подписал указ о продлении режима самоизоляции
Сегодня, 14:06ОбществоФото: 1mediainvest.ru
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В Свердловской области в очередной раз был продлен режим самоизоляции. Соответствующий указ был подписан губернатором региона Евгением Куйвашевым.
Сюжеты: Коронавирус
Ограничения продлены снова на неделю, до 10 августа.
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Указ
Фото: Официальный сайт губернатора Свердловской области
Напомним, ранее губернатор разрешил открыться торговым центрам с 1 августа. При этом должны соблюдаться все требования безопасности, касающиеся профилактики коронавируса.
Второй день подряд число заболевших в регионе уменьшается, за сутки регистрируется менее 200 новых случаев. Общее число зараженных достигло 21 тысячи человек, а выздоровели почти 18 тысяч из них.
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