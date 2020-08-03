Еще на недельку: Евгений Куйвашев подписал указ о продлении режима самоизоляции

Напомним, ранее губернатор разрешил открыться торговым центрам с 1 августа. При этом должны соблюдаться все требования безопасности, касающиеся профилактики коронавируса.

Второй день подряд число заболевших в регионе уменьшается, за сутки регистрируется менее 200 новых случаев. Общее число зараженных достигло 21 тысячи человек, а выздоровели почти 18 тысяч из них.