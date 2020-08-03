Евгений Куйвашев предложил повысить платежи за коммунальные услуги

В документе указано, что предложение по установлению индекса изменения размеров платежей в среднем по региону предусматривается на период с 1 июля по 31 декабря.

Ранее стало известно о повышении цен на газ для населения с 1 августа. В прошлом году в ФАС РФ заявляли, что в среднем с 1 июля 2020 года плата на коммунальные услуги вырастет на четыре процента, а в будущем индексация будет проводиться раз в год.