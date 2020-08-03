Евгений Куйвашев предложил повысить платежи за коммунальные услуги
Сегодня, 15:58ОбществоФото: 1mediainvest.ru
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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил увеличить коммунальные платежи для жителей региона на 5,24%. Инициатива была опубликована сегодня на официальном портале правовой информации.
В документе указано, что предложение по установлению индекса изменения размеров платежей в среднем по региону предусматривается на период с 1 июля по 31 декабря.
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Предложение Куйвашева
Фото: скриншот документа с официального интернет-портала правовой информации Свердловской области
Ранее стало известно о повышении цен на газ для населения с 1 августа. В прошлом году в ФАС РФ заявляли, что в среднем с 1 июля 2020 года плата на коммунальные услуги вырастет на четыре процента, а в будущем индексация будет проводиться раз в год.
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