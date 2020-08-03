Горный университет сомневается в скором переходе на водородное топливо

Как сообщается на портале «Форпост», Международный центр компетенций при горнотехничесом институте станет организатором дистанционной дискуссии о водороде и возможностях водородной энергетики. Мероприятие будет проведено под эгидой ЮНЕСКО. Издание уточняет, что поводом для создания такой дискуссии стала статья, опубликованная в журнале «Записки горного института» под названием «Барьеры реализации водородных инициатив в контексте устойчивого развития глобальной энергетики».

По словам автора статьи Владимира Литвиненко, который занимает пост ректора Санкт-Петербургского горного университета, на данный момент нельзя говорить о всемирном переходе на водородное топливо. Сейчас это является только дополнением к привычным углеводородам, а все проекты, которые последние несколько лет реализуются в Европе, финансируются государством.

Кроме того, себестоимость водородной энергии значительно выше, чем цена на добычу нефти и газа. Более того, стоимость водорода нельзя сравнить даже с ветрогенераторами и солнечными аккумуляторами.

Иной проблемой является передача и хранение данного вещества, ведь водород разрушает металлоконструкции, то есть вся система трубопровода будет повреждаться и изнашиваться на месте стыков.

Плюс к этому, при производстве водорода в атмосферу попадает оксид азота, что создает еще больший парниковый эффект, чем уже сейчас есть на нашей планете от СО2.