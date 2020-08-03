Кобзев выбил для Иркутской области 10 миллиардов рублей из госбюджета

На данный момент регион, являющийся одним из основных плательщиков налогов, сам страдает от недопоступлений налогов и сборов в облбюджет. Это вызвано кризисом, который разразился из-за пандемии, а также падением цен на нефть. Общие потери региона превышают 18 млрд рублей, пишет irkutskmedia.ru.

Несмотря на такие трудности, Минфин требует от Приангарья секвестирования расходов на 22 млрд рублей. Без серьезного сокращения расходной части регионального бюджета область может обеспечить секвестр только на 12 млрд рублей, иначе пострадают граждане. Именно поэтому Игорь Кобзев обратился к Владимиру Путину с просьбой компенсировать оставшиеся 10 млрд рублей из федерального бюджета.

Президент пообещал обсудить эту просьбу с главой правительства и министром финансов. Также он подчеркнул, что Иркутская область – важный и быстро развивающийся промышленный центр, которому необходимо помогать на федеральном уровне.

«Естественно, будем вас поддерживать, а детали вы с ними, пожалуйста, отработайте. Нужно ваше письменное обращение», – заявил Путин.

Отмечается, что на встрече с главой государства Кобзев поднял вопрос о финансовой помощи в строительстве Ледового дворца. Кроме этого, обсудили компенсацию жителям области, пострадавшим от сильного наводнения, произошедшего в прошлом году. Экс-губернатор Левченко не включил в список потерпевших 900 семей, чьи дома получили повреждения в результате разгула стихии.