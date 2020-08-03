Мерзлякова осудила полицейских за задержания на пикетах в поддержку хабаровчан
Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова осудили действия полицейских Екатеринбурга, задержавших участника митинга в поддержку хабаровчан, сообщает на сайте омбудсмена.
По мнению Мерзляковой нельзя наказывать людей за выражение своего мнения. Она пообщалась с задержанным Денисом Гауэртом и полицейскими. Омбудсмен заявила, что участниками данных пикетов не должна заниматься полиция — эти должны заниматься власти. По ее словам, Гауэрт спокойно объяснил, что он поддерживает жителей Хабаровска.
Никак не могу объяснить, почему задержания мирных граждан, не представляющих никакой общественной опасности, должны сопровождаться таким показательным применением силы, сказала Татьяна Мерзлякова.
Денис Гауэрт был задержан за одиночный пикет недалеко от Театра драмы в Екатеринбурге. Его задержали полицейские, затем он был помещен под административный арест на пять суток. Из постановления суда следует, что он не выполнил законные требования сотрудников полиции, которые просили его проследовать в автозак для установления личности и составления протокола. Также там говорится, что в машине он оказал сопротивление правоохранителям.