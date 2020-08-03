Мерзлякова осудила полицейских за задержания на пикетах в поддержку хабаровчан

По мнению Мерзляковой нельзя наказывать людей за выражение своего мнения. Она пообщалась с задержанным Денисом Гауэртом и полицейскими. Омбудсмен заявила, что участниками данных пикетов не должна заниматься полиция — эти должны заниматься власти. По ее словам, Гауэрт спокойно объяснил, что он поддерживает жителей Хабаровска.

Денис Гауэрт был задержан за одиночный пикет недалеко от Театра драмы в Екатеринбурге. Его задержали полицейские, затем он был помещен под административный арест на пять суток. Из постановления суда следует, что он не выполнил законные требования сотрудников полиции, которые просили его проследовать в автозак для установления личности и составления протокола. Также там говорится, что в машине он оказал сопротивление правоохранителям.