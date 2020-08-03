Настоятельница Варвара Среднеуральского монастыря раскрыла причину своего ухода
Игуменья Варвара рассказала почему приняла решение покинуть монастырь. К этому привели разногласия с отцом Сергием, сообщается на сайте Екатеринбургской епархии.
В последние несколько лет моя душа была неспокойна. Отец Сергий всё меньше призывал покаяться в своих проповедях и придавал им всё больше публичности, выкладывая в интернет и заменяя дух церкви политическими лозунгамирассказала Варвара
Сестра Варвара была на послушании у отца Сергия 18 лет, с самого начала своего духовного пути.
7 июня состоялось событие, окончательно утвердившее сестру в своём решении. По словам Варвары, в этот день, после причастия, отец Сергий неожиданно начал созывать всех на площадь. В результате чего, вместо молитвы, почти в полном составе монастырь был вынужден слушать запись проповеди отца Сергия, звучавшую из динамиков. По словам Варвары, в проповеди звучали призывы к ополчению, а само происходящее больше напоминало митинг.