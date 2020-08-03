Настоятельница Варвара Среднеуральского монастыря раскрыла причину своего ухода

В последние несколько лет моя душа была неспокойна. Отец Сергий всё меньше призывал покаяться в своих проповедях и придавал им всё больше публичности, выкладывая в интернет и заменяя дух церкви политическими лозунгамирассказала Варвара

Сестра Варвара была на послушании у отца Сергия 18 лет, с самого начала своего духовного пути.