Покрас Лампас рассказал о тайно зашифрованной фразе в Супрематическом кресте
Художник Покрас Лампас снова приедет в Екатеринбург. Также он рассказал о зашифрованной фразе в своем Супрематическом кресте. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.
Уличный художник рассказал, что приедет на фестиваль «Карт-бланш».
Я прилечу на фестиваль со своими проектами – ждите совсем скоро, написал он.
Кроме того, он сообщил, что в его арт-объекте зашифрована фраза: «Товарищ, помни: Цензура не должна влиять на искусство». Покрас Лампас рассказал, что о новом тексте восстановленного «Метасупрематического Креста» не знал никто. По его словам, в прошлом году ему хотелось остановить конфликт вокруг площади.
При этом хотелось сохранить свое независимое художественное высказывание. Было очень интересно видеть дискуссию о работе, и ни одной попытки декодировать текст – при том, что он попал во все СМИ крупным планом, и возможность его прочесть была целый год, написал художник.
Напомним, «Супрематический крест» появился на Уралмаше во время проведения «Стенограффия». Часть рисунка случайно закатали коммунальщики, когда делали пешеходный переход. Покрас Лампас планировал восстановить свою картину, однако православные активисты выступили против.