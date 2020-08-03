Покрас Лампас рассказал о тайно зашифрованной фразе в Супрематическом кресте

Уличный художник рассказал, что приедет на фестиваль «Карт-бланш».

Я прилечу на фестиваль со своими проектами – ждите совсем скоро, написал он.

Кроме того, он сообщил, что в его арт-объекте зашифрована фраза: «Товарищ, помни: Цензура не должна влиять на искусство». Покрас Лампас рассказал, что о новом тексте восстановленного «Метасупрематического Креста» не знал никто. По его словам, в прошлом году ему хотелось остановить конфликт вокруг площади.

При этом хотелось сохранить свое независимое художественное высказывание. Было очень интересно видеть дискуссию о работе, и ни одной попытки декодировать текст – при том, что он попал во все СМИ крупным планом, и возможность его прочесть была целый год, написал художник.