Пятиэтажку под Нижним Тагилом, где живут 100 семей, никто не купил
Сегодня, 19:38ОбществоФото: сайт РАД
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Дом, который выставили на торги в рамках банкротства «Уралтрансбанка», никто не захотел купить. Согласно Единому федеральному реестру сведений о банкротстве, торги состоялись 3 августа.
Сюжеты: Нижний Тагил
Жилое здание в поселке Баранчинском, где проживают 100 семей, оценили в 50 млн рублей. Заявок на этот лот не поступало.
Дом площадью 4 761,6 квадратных метра является общежитием. Там прописан 61 человек, проживает более 100 семей. Ранее данное здание было общежитием Баранчинского электромеханического завода. Предприятие предоставило его в качестве залога по кредиту, который выдал «Уралтрансбанк». Завод не погасил кредит, и банк забрал дом в счет погашения задолженности.
После сообщений о проведении аукциона прокуратура Свердловской области начала проверку.
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