Российские аграрии закрепились на мировой арене

Как сообщает портал «Новые Известия», в нашей стране за аграрный сезон 2019-2020 будет собрано в общей сложности более 124,5 миллионов тонн урожая. По словам акционера Группы компаний РТК Константина Синцова, большое количество бизнесменов и даже регуляторы серьезно стали относиться к зерновому сектору. Так, когда в середине весны рухнули все рынки, а вслед за ними и спрос на биржевые товары, зерно из России, по заявлению Синцова, било «рекорд за рекордом».

За последние несколько лет отечественный рынок зерновых сильно развился. Так, к примеру, Россия остается несменным лидером по количеству экспортируемой пшеницы. В этом году уже было экспортировано за рубеж 35 миллионов тонн этого зерна. По количеству экспорта ячменя Россия занимает на данный момент третье место. Более того, в 2020 году объем вывоза кукурузы увеличился на миллион тонн. Словом, за последнее десятилетие экспорт зерновых увеличился в два раза. Несмотря на такие результаты, сектору нужна поддержка от государства, так как конкуренция со странами Европейского союза, а также с Украиной увеличивается, делая сектор более уязвимым.

Чтобы развивать экспорт в таком же темпе, как он развивается сейчас, нужно увеличить портовые мощности и число вагонов для перевозки самого товара. К примеру, за прошедшие 10 лет ГК РТК получила порядка 18,5 тысяч данных вагонов, общая стоимость которых исчисляется 60 миллиардами рублей. Однако для развития сферы нужно постоянно улучшать инфраструктуру. Синцов помимо прочего отметил, что появление на рынке такого гиганта, как ВТБ, сможет решить этот вопрос.

Более того, для отрасли необходим выход на биржу. С прошлого года аграрии могут торговать на бирже зерновыми фьючерсами (продажа будущего зерна). Это делает зерно универсальной валютой.