Суд о распространении фейков над схимонахом Сергием перенесли из-за адвоката
Сегодня в суде Верхней Пышмы должна была рассматриваться жалоба на решение суда, которым опального схимонаха Сергия оштрафовали на 90 тысяч рублей за распространение фейков. Однако заседание было перенесено на 17 августа, пишет «Комсомольская правда».
7 июля суд признал, что в проповедях монаха, опубликованных на YouTube, распространялась недостоверная информация. В частности схиигумен утверждал, что коронавируса не существует, а также критиковал государство и руководство РПЦ.
Защита утверждала, что подтвержденной информации о распространении информации самим Сергием нет. Однако суд все равно оштрафовал схимонаха на 90 тысяч рублей. Защита подала жалобу, которую должны были рассмотреть сегодня.
Однако заседание было отложено. Причиной стало то, что адвокат отца Сергия Светлана Герасимова не оповестила подзащитного должным образом.
Напомним, ранее опальный схимонах Сергий проклял тех, кто верит в существование коронавируса, а также назвал вакцинацию «чипированием». За это ему было запрещено служить и дали время на то, чтобы исправить свое поведение. Однако Сергий не послушался. За это третьего июля он был лишен сана.