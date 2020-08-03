Суд о распространении фейков над схимонахом Сергием перенесли из-за адвоката

7 июля суд признал, что в проповедях монаха, опубликованных на YouTube, распространялась недостоверная информация. В частности схиигумен утверждал, что коронавируса не существует, а также критиковал государство и руководство РПЦ.

Защита утверждала, что подтвержденной информации о распространении информации самим Сергием нет. Однако суд все равно оштрафовал схимонаха на 90 тысяч рублей. Защита подала жалобу, которую должны были рассмотреть сегодня.

Однако заседание было отложено. Причиной стало то, что адвокат отца Сергия Светлана Герасимова не оповестила подзащитного должным образом.