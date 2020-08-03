Суд обязал передать матери: в Нижнем Тагиле объявили в розыск двухлетнюю девочку

Как пишет издание Znak со ссылкой на пресс-службу ведомства, ребенка забрал к себе отец и решение суда не выполняет. Родители девочки находятся в разводе. Куда отец уехал с ребенком неизвестно.

Судебные приставы считают, что девочку могут укрывать на территории Свердловской области. Также в пресс-службе добавили, что семья приезжая.