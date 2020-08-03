Суд обязал передать матери: в Нижнем Тагиле объявили в розыск двухлетнюю девочку
Сегодня, 11:48ОбществоФото: ГУ ФССП по Свердловской области
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В Нижнем Тагиле Тагилстроевский районный отдел судебных приставов объявил в розыск двухлетнюю девочку Полину, которую суд обязал отдать матери, сообщает Главное управление ФССП по Свердловской области.
Сюжеты: Нижний Тагил
Как пишет издание Znak со ссылкой на пресс-службу ведомства, ребенка забрал к себе отец и решение суда не выполняет. Родители девочки находятся в разводе. Куда отец уехал с ребенком неизвестно.
Судебные приставы считают, что девочку могут укрывать на территории Свердловской области. Также в пресс-службе добавили, что семья приезжая.
Ранее в Нижнем Тагиле пропал 41-летний местный житель Аркадий Рачевский, имеющий проблемы с психикой. С заявлением о пропаже мужчины в полицию обратилась его мама 25 июля. Аркадий ушел из дома после ссоры с женщиной. Он взял с собой паспорт.
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