TagilCity.ru вошло в пятерку цитируемых в соцсетях СМИ Свердловской области за июль
Сегодня, 09:21ОбществоФото: TagilCity.ru
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Издание TagilCity.ru из Нижнего Тагила по итогам июля 2020 года стало одним из самых цитируемых СМИ в социальных сетях. Рейтинг был составлен на основании счетчиков «Медиаметрикс».
Сюжеты: Нижний Тагил
Согласно данным ресурса, на первое место вышел портал E1.RU. Его материалами пользователи социальных сетей делились чаще всего. В общей сложности на сайт перешло более 414 человек по ссылкам, размещенным в социальных сетях.
Второе место заняло издание 74.RU из Челябинска. По его ссылкам зафиксировано более 116 тысяч переходов. Третье место досталось сайту «PrоГород» progorod59.ru из Перми. На него из социальных сетей зафиксировано более 84 тысяч переходов.
Четвертое место с более чем 74 тысячами переходов занял портал ku66.ru из Каменска-Уральского.
Пятое место занял тагильский портал TagilCity.ru. По итогам июля на него из социальных сетей зафиксировано более 56 тысяч переходов.
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Рейтинг цитируемости СМИ в социальных сетях
Фото: скриншот сайта "Медиаметрикс"
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