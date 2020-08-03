В Екатеринбурге экс-начальника отдела судебных приставов осудили за взятку

С апреля 2017 года по октябрь 2018 года старший судебный пристав получил от представителя коммерческих организаций денежные средства за неисполнение требований, содержащихся в исполнительных листах, и, соответственно, за неисполнение своих обязанностей. Согласно решению суда, организации должны были освободить земельный участок, убрав с него автомойку и павильоны по продаже овощей и фруктов.