В Екатеринбурге экс-начальника отдела судебных приставов осудили за взятку
Вчера, 22:20ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Екатеринбурге бывший начальник отдела судебных приставов осужден за получение взятки в размере 895 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
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С апреля 2017 года по октябрь 2018 года старший судебный пристав получил от представителя коммерческих организаций денежные средства за неисполнение требований, содержащихся в исполнительных листах, и, соответственно, за неисполнение своих обязанностей. Согласно решению суда, организации должны были освободить земельный участок, убрав с него автомойку и павильоны по продаже овощей и фруктов.
Суд приговорил обвиняемого к пяти годам колонии строгого режима. Кроме того, он не может занимать должности в органах власти сроком на пять лет.
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