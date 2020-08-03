В Екатеринбурге экс-полицейский ударил задержанного и подделал протокол
Сегодня, 20:59ОбществоФото: СУ СК по Свердловской области
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В Екатеринбурге бывшего полицейского приговорили к четырем годам лишения свободы условно за то, что он ударил задержанного, сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области.
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В апреле 2019 года помощник оперативного дежурного ОП № 4 ударил в грудь задержанного. Инцидент произошел в отделении полиции. Между правоохранителем и задержанным мужчиной произошла ссора из-за того, что полицейский начал досмотр без понятых. Задержанный возмутился и между ними произошел конфликт. Затем бывший полицейский составил протокол на мужчину, в котором указал, что понятые при досмотре присутствовали, а у задержанного нет телесных повреждений.
Суд признал экс-полицейского виновным в превышении полномочий и приговорил его к четырем годам лишения свободы условно, а также испытательному сроку сроком четыре года. Кроме того, его лишили звания.
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