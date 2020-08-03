В Екатеринбурге экс-полицейский ударил задержанного и подделал протокол

В апреле 2019 года помощник оперативного дежурного ОП № 4 ударил в грудь задержанного. Инцидент произошел в отделении полиции. Между правоохранителем и задержанным мужчиной произошла ссора из-за того, что полицейский начал досмотр без понятых. Задержанный возмутился и между ними произошел конфликт. Затем бывший полицейский составил протокол на мужчину, в котором указал, что понятые при досмотре присутствовали, а у задержанного нет телесных повреждений.