В Екатеринбурге обвиняемому в убийстве двух девушек на Уктусе грозит пожизненный срок

В ведомстве заявили, что расследование уголовного дела официально завершено. Обвиняемому вменяют совершение преступления по по пунктам «а», «и» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство двух лиц из хулиганских побуждений».)

Руководитель первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Свердловской области Сергей Мальцев рассказал, что 25 августа 2018 года обвиняемый на учебном склоне ГСК «Уктус» без причины произвел несколько выстрелов в двух девушек и скрылся.

Одна из пострадавших скончалась на месте, а вторая — в больнице.