В Екатеринбурге обвиняемому в убийстве двух девушек на Уктусе грозит пожизненный срок
Обвиняемому в убийстве двух девушек на Уктусе в Екатеринбурге Алексею Александрову грозит лишение свободы вплоть до пожизненного срока, сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области.
В ведомстве заявили, что расследование уголовного дела официально завершено. Обвиняемому вменяют совершение преступления по по пунктам «а», «и» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство двух лиц из хулиганских побуждений».)
Руководитель первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Свердловской области Сергей Мальцев рассказал, что 25 августа 2018 года обвиняемый на учебном склоне ГСК «Уктус» без причины произвел несколько выстрелов в двух девушек и скрылся.
Одна из пострадавших скончалась на месте, а вторая — в больнице.
Подозреваемого задержали только в декабре 2019 года. В ходе обыска в его квартире были найдены части оружия. Позднее обвиняемый признался в совершенном преступлении. Кроме того, экспертиза признала Александрова вменяемым.