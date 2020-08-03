В Екатеринбурге работу ТЦ в условиях пандемии будут контролировать спецгруппы
Сегодня, 13:44ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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В Екатеринбурге будут созданы специальные группы, которые контролируют работу торговых центров в условиях пандемии. Соответствующее поручение было дано мэром города Александром Высокинским на совещании в администрации, пишет Ура.ру.
Сюжеты: Екатеринбург, Коронавирус
По данным издания, ответственность за контроль будет возложена на глав районов, а также вице-мэра по вопросам товарного рынка Владимира Боликова.
По словам источника издания, открытие торговых центров увеличивает риск возникновения вспышки коронавируса, если требования безопасности не будут соблюдаться. Он отметил, что в каждой группе будет примерно по 10 человек из числа специалистов районных администраций. Они будут отслеживать соблюдение масочного режима, а также измерение температуры входящим покупателям.
Напомним, торговым центрам в Свердловской области было разрешено возобновить работу с 2 августа. Предполагается, что количество посетителей будет контролировать охрана.
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