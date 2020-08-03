В Екатеринбурге работу ТЦ в условиях пандемии будут контролировать спецгруппы

По данным издания, ответственность за контроль будет возложена на глав районов, а также вице-мэра по вопросам товарного рынка Владимира Боликова.

По словам источника издания, открытие торговых центров увеличивает риск возникновения вспышки коронавируса, если требования безопасности не будут соблюдаться. Он отметил, что в каждой группе будет примерно по 10 человек из числа специалистов районных администраций. Они будут отслеживать соблюдение масочного режима, а также измерение температуры входящим покупателям.