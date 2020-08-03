В Нижнем Тагиле по поручению мэра города ремонтируют проблемный тротуар на Тагилстрое

Как рассказал TagilCity.ru директор МУП «Тагилдорстрой» Игорь Васильев, проблема на участке заключается в том, что дорога располагается выше тротуара.

Были жалобы местных жителей. Глава города дал поручение по ремонту, мы приступили к этому проблемному участку. Будем поднимать уровень. Смысл в том, что дорога выше, чем тротуар. Сейчас отсыпаем, потому поднимем, чтобы вода не стояла, потом будем асфальтировать, рассказал TagilCity.ru Игорь Васильев.