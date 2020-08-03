В Нижнем Тагиле по поручению мэра города ремонтируют проблемный тротуар на Тагилстрое
Сегодня, 10:45ОбществоФото: группа МУП "Тагилдорстрой" во "Вконтакте"
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В Нижнем Тагиле на Тагилстрое МУП «Тагилдорстрой» приступил к ремонту проблемного участка на улице Металлургов. Об этом сообщается в группе организации во «Вконтакте».
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
Как рассказал TagilCity.ru директор МУП «Тагилдорстрой» Игорь Васильев, проблема на участке заключается в том, что дорога располагается выше тротуара.
Были жалобы местных жителей. Глава города дал поручение по ремонту, мы приступили к этому проблемному участку. Будем поднимать уровень. Смысл в том, что дорога выше, чем тротуар. Сейчас отсыпаем, потому поднимем, чтобы вода не стояла, потом будем асфальтировать, рассказал TagilCity.ru Игорь Васильев.
Напомним, ранее местные жители в социальных сетях пожаловались на затопление тротуара на улице Металлергов после дождей.
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