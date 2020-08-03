В Североуральске не стали ослаблять ограничения по COVID-19 вопреки указу Куйвашева

Как рассказала замглавы городского округа Жанна Саранчина, ограничения не стали снимать, чтобы не допускать перегрузки медицины. По ее словам, в городе кафе работают на вынос, библиотеки — на доставку, музеи — в онлайн формате, магазины — по сокращенному графику работы.

Если у нас будет массовое заболевание — 20 человек, мы реально не справимся. Медицина захлебнется. Повысим и заболеваемость, и смертность. Вдруг человека не довезем, рассказала Саранчина.

Также она пояснила, что в город привозят больных из Ивделя и Пелыма, в горбольнице 38 коек. В Североуральске 120 заболевших коронавирусом, 53 человека выздоровели, шесть человек скончались. Сегодня в городе не зарегистрировано ни одного заболевшего.

Когда я вижу эту цифру, то я понимаю, что меры, которые мы приняли, не напрасны, подчеркнула вице-мэр.