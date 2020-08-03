В Североуральске не стали ослаблять ограничения по COVID-19 вопреки указу Куйвашева
В Североуральске решили не открывать летние веранды кафе и рестораны, несмотря на то, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ослабил ограничения по коронавирусу, пишет Znak.
Как рассказала замглавы городского округа Жанна Саранчина, ограничения не стали снимать, чтобы не допускать перегрузки медицины. По ее словам, в городе кафе работают на вынос, библиотеки — на доставку, музеи — в онлайн формате, магазины — по сокращенному графику работы.
Если у нас будет массовое заболевание — 20 человек, мы реально не справимся. Медицина захлебнется. Повысим и заболеваемость, и смертность. Вдруг человека не довезем, рассказала Саранчина.
Также она пояснила, что в город привозят больных из Ивделя и Пелыма, в горбольнице 38 коек. В Североуральске 120 заболевших коронавирусом, 53 человека выздоровели, шесть человек скончались. Сегодня в городе не зарегистрировано ни одного заболевшего.
Когда я вижу эту цифру, то я понимаю, что меры, которые мы приняли, не напрасны, подчеркнула вице-мэр.
Напомним, сегодня губернатор продлил режим самоизоляции до 10 августа. Ранее он разрешил открыться торговым центрам, библиотекам и летним верандам кафе и ресторанов.