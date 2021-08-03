Более 3 тысяч детей уже отдохнули в детских оздоровительных лагерях Нижнего Тагила

В 2021 году в Нижнем Тагиле работает девять муниципальных загородных лагерей и санаторий-профилакторий «Сосновый бор». Там уже оздоровились более трех тысяч детей.

За три прошедших смены в лагерях побывало 3009 юных тагильчан, при этом наполняемость отрядов в этом году составляет не более 75%. Всего за лето будет организовано пять заездов по две недели, рассказал на заседании межведомственной комиссии Свердловской области замглавы администрации Нижнего Тагила по соцполитике Валерий Суров. Он отметил, что в «Сосновом бору» будет три смены по 21 день. За две смены там оздоровлено 136 человек. В связи с пандемией коронавируса, большое внимание уделяется соблюдению выполнению санитарно-эпидемиологических норм и проведению профилактических мероприятий. 4,2 миллиона рублей выделено на антисептики, дезинфицирующие средства, СИЗы, термометры и рециркуляторы. Также планируется выделить средства на ПЦР-тесты. Перед открытием каждой смены в помещениях проводится генеральная уборка, персонал допускается к работе только при наличии результатов обследований. Кроме того, на все время смены выезд детей и сотрудников за территорию лагерей запрещен. В случае выявления больных с признаками ОРВИ, они направляются на лечение в поликлинику по месту жительства. Среди детей за время оздоровления случаев COVID-19 не выявлено.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter