Более 3 тысяч детей уже отдохнули в детских оздоровительных лагерях Нижнего Тагила

Более 3 тысяч детей уже отдохнули в детских оздоровительных лагерях Нижнего Тагила
Более 3 тысяч детей уже отдохнули в детских оздоровительных лагерях Нижнего Тагила
Сегодня, 17:54ОбществоФото: 1MI
В 2021 году в Нижнем Тагиле работает девять муниципальных загородных лагерей и санаторий-профилакторий «Сосновый бор». Там уже оздоровились более трех тысяч детей.

За три прошедших смены в лагерях побывало 3009 юных тагильчан, при этом наполняемость отрядов в этом году составляет не более 75%. Всего за лето будет организовано пять заездов по две недели, рассказал на заседании межведомственной комиссии Свердловской области замглавы администрации Нижнего Тагила по соцполитике Валерий Суров.

Он отметил, что в «Сосновом бору» будет три смены по 21 день. За две смены там оздоровлено 136 человек.

В связи с пандемией коронавируса, большое внимание уделяется соблюдению выполнению санитарно-эпидемиологических норм и проведению профилактических мероприятий. 4,2 миллиона рублей выделено на антисептики, дезинфицирующие средства, СИЗы, термометры и рециркуляторы. Также планируется выделить средства на ПЦР-тесты.

Перед открытием каждой смены в помещениях проводится генеральная уборка, персонал допускается к работе только при наличии результатов обследований. Кроме того, на все время смены выезд детей и сотрудников за территорию лагерей запрещен.

В случае выявления больных с признаками ОРВИ, они направляются на лечение в поликлинику по месту жительства. Среди детей за время оздоровления случаев COVID-19 не выявлено.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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