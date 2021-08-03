Боровшуюся с бандой сутенеров женщину-следователя увольняют в Екатеринбурге

Боровшуюся с бандой сутенеров женщину-следователя увольняют в Екатеринбурге
Боровшуюся с бандой сутенеров женщину-следователя увольняют в Екатеринбурге
Сегодня, 12:19ОбществоФото: 1МI
Самых активных следователей, работавших по делу о банде Колосовых, начали увольнять из правоохранительных органов в Екатеринбурге. Они обвиняются в пропаже изъятых ценностей.

В главном следственном управлении областного главка МВД завершилась служебная проверка в отношении следователей, которые работали по группировке сутенеров братьев Колосовых. В итоге несколько сотрудников полиции получили взыскания, а некоторых отправили на пенсию или решили вовсе уволить, пишет Е1.

Стражей правопорядка обвинили в пропаже из сейфа изъятых у преступников денег — почти 1 миллиона рублей в разных валютах. Ценности были обнаружены в другом сейфе спустя пару часов. Однако этот факт не помешал возбуждению уголовного дела по статье «халатность», которое пока является бесфигурантным.

В данный момент на пенсию под угрозой увольнения ушел полковник Максим Чаплыгин, замначальник отдела ГСУ.

Также в ближайшее время, по данным инсайдера издания, увольнение грозит капитану полиции Юлии Макеровой, которая активнее всех занималась делом группировки. Ее трижды отстраняли от него.

В пресс-службе областного главка МВД отметили, что не уполномочены комментировать действия коллег из СКР.

Что касается полковника Чаплыгина, то он в настоящее время находится в очередном отпуске. Что в этой истории является правдой, а что ее отголосками, установят коллеги из СКР, со всеми вытекающими отсюда последствиями, заявил Валерий Горелых.

В Следственном комитете ситуацию пока не комментируют.

Напомним, в Екатеринбурге СУ СКР по Свердловской области завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего сотрудника полиции, который обвиняется в мошенничестве в крупном размере с использованием своего служебного положения. Вскоре оперуполномоченный по особо важным делам отделения по борьбе с мошенничеством предстанет перед судом.

Сюжеты:
Екатеринбург
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