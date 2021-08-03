Минеева: Аппарат омбудсмена и МТПП внедрили механизм по защите бизнеса от кризисов

Татьяна Минеева говорит о том, что аппарат омбудсмена, объединившись с МТПП, разработал новый механизм, предназначенный для защиты бизнеса и внедрения новых инициатив в любых условиях, даже в кризисных. В прошлом кризисном для индустрии году МТПП уже направила в аппарат около 100 инициатив, большинство из которых имеют комплексное действие. И сейчас совместная работа продолжается. В ближайших планах – серия встреч с органами исполнительной власти столицы, на которых будут обсуждаться системные инициативы 2019-2021 годов, пишет gorod55.ru.
С начала этого года в аппарат уполномоченного было направлено 1512 обращений по вопросам имущества. Татьяна Минеева в отдельном порядке также отметила правозащитную работу, которую вел Владимир Платонов на должности сопредседателя ЦОП “Защита бизнеса”.
В рамках состоявшегося заседания также был поднят вопрос внесения изменений в закон города Москвы от 19.12.2007 № 48 “О землепользовании в городе Москве” и в постановлении правительства Москвы от 15.05.2012 № 199-ПП “Об утверждении административных регламентов предоставления государственных услуг Департаментом городского имущества города Москвы”. Изменения, которые предлагалось внести в данные документы, должны были упростить процедуру заключения договора аренды земельного участка с множественностью лиц на стороне арендатора для представителей бизнеса.
Помимо этого, в рамках организованного совещания обсуждался вопрос о правках в положение о Межведомственной комиссии по предоставлению имущественной поддержки субъектам малого предпринимательства, утвержденного постановлением правительства Москвы от 01.07.2013 № 424-ПП “О создании межведомственной комиссии по предоставлению имущественной поддержки субъектам малого предпринимательства и внесении изменений в правовые акты правительства Москвы”. Предполагается, что изменения коснутся обязательного требования о представлении заключения отраслевого органа о наличии оснований для предоставления субъекту малого предпринимательства имущественной поддержки, которое будет исключено из документа или заменено.
Столичный бизнес-омбудсмен указывает на то, что от представителей бизнес-сообщества она получила жалобу на отказ в льготной ставке по одному из пунктов в постановлении правительства Москвы № 424-ПП. Речь шла о мерах льготной поддержки отрасли предпринимательства, которая должна оказываться отраслевым органом столичных властей. Татьяна Минеева подчеркнула, что в работе любого функционирующего предприятия отраслевой орган всегда может найти нарушения. Итогом такой проверки может стать и негативное заключение, и административный штраф, то есть наказание по двум направлениям за одно и то же нарушение.
В ходе заседания рабочая группа пришла к общему решению, предложив ввести для предпринимателей возможность получать справку в случае выявления незначительных нарушений требований отраслевого органа. Также необходимо сделать оформление соответствующей справки возможным после устранения нарушения, а не выдавать ее раз в год, как установлено сейчас.