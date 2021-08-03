Минеева: Аппарат омбудсмена и МТПП внедрили механизм по защите бизнеса от кризисов

Столичный бизнес-омбудсмен указывает на то, что от представителей бизнес-сообщества она получила жалобу на отказ в льготной ставке по одному из пунктов в постановлении правительства Москвы № 424-ПП. Речь шла о мерах льготной поддержки отрасли предпринимательства, которая должна оказываться отраслевым органом столичных властей. Татьяна Минеева подчеркнула, что в работе любого функционирующего предприятия отраслевой орган всегда может найти нарушения. Итогом такой проверки может стать и негативное заключение, и административный штраф, то есть наказание по двум направлениям за одно и то же нарушение.