Московский омбудсмен Минеева открыла общественную приемную по вопросам киберспорта

Отмечается, что игры турниров проводятся по всему миру. Начиная с 2000 и по 2013 год соревнования по киберспорту имели свою международную Олимпиаду — World Cyber Games (WCG). Кроме этого турнира регулярно проводятся Cyberathlete Professional League и Electronic Sports League. На сегодняшний день самыми крупными и престижными соревнованиями являются те, которые проводят сами разработчики игр.