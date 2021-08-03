Московский омбудсмен Минеева открыла общественную приемную по вопросам киберспорта

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в городе Москве Татьяна Минеева заявила, что киберспорт — стремительно развивающаяся отрасль, с большим синергичным потенциалом. По ее словам, именно сегодня необходимо создавать системную поддержку для защиты, восстановления и дальнейшего развития бизнеса в Москве, сообщает tass.ru.
«Открытие новой приемной — один из логичных инструментов для движения вперед. Отраслевой подход к открытию приемных позволяет выявлять системные проблемы отрасли, проанализировать их и понимать, как их решать», — сказала столичный бизнес-омбудсмен.
Татьяна Минеева также отметила, что российский рынок киберспорта ежегодно растет на 15-20%. Кроме того, Россия стала первой страной в мире, которая официально признала киберспорт официальным видом спорта. Это произошло еще в 2001 году.
«Однако при такой истории, базе и профессиональном подходе индустрия не поддержана в области регуляторики, как показывает обратная связь от предпринимателей — основателей киберспортивных клубов», — заявила Минеева.
По ее словам, почти все клубы находятся в офшорных юрисдикциях, то есть из страны уходит огромный денежный поток, который необходимо вернуть обратно.
Татьяна Минеева добавила, что киберспорт является «социальным лифтом» для молодого поколения в российских регионах. Средний возраст киберспортсмена составляет 14-25 лет, а ежемесячный доход игрока в киберспортивной лиге — порядка 10 тысяч долларов.
В пресс-службе столичного бизнес-омбудсмена уточнили, что общественная приемная располагается по адресу: Пресненская набережная, д. 12, Башня Федерация, этаж 32. Ее руководителем стал общественный омбудсмен в сфере киберспорта в Москве Дмитрий Смуров.
Соревнования по киберспорту транслируются в прямом эфире в интернете на многомиллионную аудиторию. Например, за финалом The International 2015, согласно данным с TrackDota.com, следило более 4,6 миллиона человек, а в 2020 году зрители провели на трансляциях матчей первого дивизиона российского турнира EPIC League более 21 миллиона часов.
Отмечается, что игры турниров проводятся по всему миру. Начиная с 2000 и по 2013 год соревнования по киберспорту имели свою международную Олимпиаду — World Cyber Games (WCG). Кроме этого турнира регулярно проводятся Cyberathlete Professional League и Electronic Sports League. На сегодняшний день самыми крупными и престижными соревнованиями являются те, которые проводят сами разработчики игр.