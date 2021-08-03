О программе мероприятий празднования Дня города в Нижнем Тагиле рассказали в мэрии

О программе мероприятий празднования Дня города в Нижнем Тагиле рассказали в мэрии
О программе мероприятий празднования Дня города в Нижнем Тагиле рассказали в мэрии
Сегодня, 17:32ОбществоФото: Сайт администрации Нижнего Тагила
Массовые мероприятия на день города запрещены по рекомендации Роспотребнадзора, однако часть из них все же пройдет не только в онлайн-режиме, но и оффлайн — на открытом воздухе и с ограниченным количеством участников.

В День города поздравление тагильчан и вручение знаков отличия «Почетный гражданин города», «За заслуги перед городом» и «Тагильский характер» пройдет на Демидовской даче в узком составе, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.

Запланированные ранее традиционные гуляния на Лисьей горе, а также праздничный концерт и салют отменены из-за сложной эпидситуации в городе и области.

В честь Дня города 8 августа в Нижнетагильском музее изобразительных искусств жители смогут поучаствовать в мастер-классах по изготовлению магнитов с символикой города, экскурсиях, а также в образовательных квестах. Игра «По следам «Тагильской мадонны», которая будет проходить в центре города и на Вые, начнется в 12.00 и 15.00. Отгадать «Загадки Тагильской лагуны» можно будет в 11.00 и 14.00 на набережной парка «Народный».

Ряд мероприятий подготовили сотрудники Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал», городского театра кукол, Центральной городской библиотеки.

Ознакомиться со всем перечнем мероприятий, приуроченных к 299 дню рождения Нижнего Тагила, можно на сайте мэрии.

Напомним, из-за пандемии массовое празднование Дня города в Нижнем Тагиле отменено уже второй год подряд. Ранее в городе был отменен и День металлурга, который должен был состояться 18 июля 2021 года.

Сюжеты:
Нижний Тагил
администрацияобществодень городапраздничная программаНижний Тагил
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