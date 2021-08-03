Покупка квартиры в Челябинске в ипотеку: плюсы и минусы

В настоящее время, чтобы купить квартиру можно прибегнуть к кредиту или подать документы на получение ипотеки.

Под ипотекой подразумевается вид кредита, предполагающий, что право собственности на недвижимость получает тот, кто покупает квартиру, а банк берет ее в залог до полной уплаты кредита. Политика банков в области ипотечного кредитования в разных регионах практически не отличается. Все банки, которые ведут деятельность на территории России, должны иметь соответствующую лицензию. Отличия могут быть в условиях, которые предлагает какой-либо банк. Как и в большинстве регионов, ипотека в Челябинске предполагает, что клиент не сможет без согласия банка совершить какие-либо сделки на квартиру в залоге. Чтобы сделать это, человеку понадобится согласие банка. Требования к тем, кто подает заявку Несмотря на все нюансы, для заемщиков существуют определенные общие требования. В частности, прописка и гражданство, оформленные в РФ, стабильный доход и возраст от 21 года. Сумма, на которую может рассчитывать заемщик, будет также зависеть от определенных условий, в особенности от заработной платы. Плюсы и минусы ипотеки Как и любая юридическая процедура, ипотека имеет свои преимущества и недостатки. Среди плюсов можно выделить возможность приобрести недвижимость, даже при условии отсутствия необходимой суммы. Также для человека, взявшим ипотеку, плюсом будет факт, что можно не опасаться, что его поросят съехать, как это бывает в съемной квартире. Квартиру можно сдавать и оплачивать ипотечные взносы из этих средств. Психологически легче жить в своей квартире, чем в чужой. Но при всех видимых плюсах ипотеки, существуют и минусы. Для многих тяжело брать кредит на долгие годы, а покупка недвижимости в ипотеку является именно таким кредитом. Поскольку банк не будет действовать в ущерб своим интересам, нужно понимать, что заемщик существенно переплатит по процентам. Помимо ипотечных выплат необходимо будет оплачивать страховку. Продать квартиру можно только при одобрении банка. При оформлении ипотеки банк потребует первоначальный взнос, который также нужно откуда-то взять. Сделки по покупке или продаже недвижимости всегда имеют множество нюансов и подводных камней. Поэтому проще всего обратиться к профессионалам. Риэлторы будут сопровождать любые типы сделок, в том числе и покупку недвижимости в ипотеку. На правах рекламы

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