После нападения охраны на ребенка в ТЦ Екатеринбурга организована проверка

Несмотря на то, что каких-либо заявлений в полицию по данному инциденту не поступало, правоохранительные органы зарегистрировали информацию о нападении охраны на ребенка в торговом центре на улице Краснолесья в Екатеринбурге, о которой сообщили ряд СМИ.
В настоящее время информация зарегистрирована, по ней будет проведена проверка, рассказали TagilCity.ru в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.
Напомним, катавшегося на роликах мальчика сбили с ног, а затем утащили в подсобку сотрудник охраны и уборщица одного из торговых центров Екатеринбурга. Происшествие сняли на камеру мобильного телефона очевидцы.