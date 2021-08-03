После нападения охраны на ребенка в ТЦ Екатеринбурга организована проверка

После нападения охраны на ребенка в ТЦ Екатеринбурга организована проверка
После нападения охраны на ребенка в ТЦ Екатеринбурга организована проверка
Сегодня, 15:43ОбществоФото: скриншот видео Е1.RU
После информации в СМИ о нападении на ребенка на роликовых коньках сотрудниками ТЦ «Академический» в Екатеринбурге, в полиции проведут проверку.

Несмотря на то, что каких-либо заявлений в полицию по данному инциденту не поступало, правоохранительные органы зарегистрировали информацию о нападении охраны на ребенка в торговом центре на улице Краснолесья в Екатеринбурге, о которой сообщили ряд СМИ.

В настоящее время информация зарегистрирована, по ней будет проведена проверка, рассказали TagilCity.ru в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

Напомним, катавшегося на роликах мальчика сбили с ног, а затем утащили в подсобку сотрудник охраны и уборщица одного из торговых центров Екатеринбурга. Происшествие сняли на камеру мобильного телефона очевидцы.

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