Приближающийся торнадо и аварийная посадка самолета. Итоги дня в Свердловской области

О побочных эффектах после вакцинации от коронавируса рассказал вице-губернатор Свердловской области Павел Креков. Он отметил, что в регионе не было зарегистрировано негативных последствий после прививок, некоторое время у пациентов наблюдались аллергические реакции и поднималась температура. Креков пояснил, что у вакцинированных людей течение COVID-19 проходит в более легкой форме.