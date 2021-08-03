Приближающийся торнадо и аварийная посадка самолета. Итоги дня в Свердловской области

Приближающийся торнадо и аварийная посадка самолета. Итоги дня в Свердловской области
Приближающийся торнадо и аварийная посадка самолета. Итоги дня в Свердловской области
Сегодня, 20:55ОбществоФото: 1MI
Рассказываем о главных событиях в Свердловской области за 3 августа.

Синоптики предупредили о приближающемся торнадо, который сейчас бушует в Поволожье, к Свердловской и Тюменской областям, а также к Пермскому краю. На смену жаре придет холодный воздушный фронт. С 4 августа ожидаются ливни с грозами, град и усиление ветра.

О побочных эффектах после вакцинации от коронавируса рассказал вице-губернатор Свердловской области Павел Креков. Он отметил, что в регионе не было зарегистрировано негативных последствий после прививок, некоторое время у пациентов наблюдались аллергические реакции и поднималась температура. Креков пояснил, что у вакцинированных людей течение COVID-19 проходит в более легкой форме.

Летящий из Симферополя самолет приземлился в аэропорту Кольцово в аварийном режиме, у него отказала гидросистема. На борту находилось 148 пассажиров, в том числе 39 детей. Самолет принадлежит авиакомпании NORD WIIND.

Природоохранная прокуратура Нижнего Тагила проконтролирует установление санитарно-защитной зоны ЕВРАЗ НТМК. Ее определение предприятие затягивает уже почти 10 лет. 27 июля было проведено совещание с участием представителей ЕВРАЗ НТМК, ВГОКа, «Тагилэнерго», «Уралхимпласта» и УВЗ, которые рассказали о ходе природоохраных мероприятий в рамках проекта «Чистый воздух».

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