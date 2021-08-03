Птицефабрика «Среднеуральская» в Свердловской области будет закрыта в октябре

Птицефабрика «Среднеуральская» в Свердловской области будет закрыта в октябре
Птицефабрика «Среднеуральская» в Свердловской области будет закрыта в октябре
Сегодня, 15:24ОбществоФото: TagilCity.ru
Производственные мощности птицефабрики «Среднеуральская» будут законсервированы в октябре 2021 года.

К этому времени полностью остановят выпуск продукции, а количество работников будет сокращено, пишет Ура.ру со ссылкой на генерального директора предприятия Максима Максимова.

Максимов также заявил, что сейчас количество сотрудников предприятия не выше 100 человек, хотя ещё в 2020 году в коллективе было 800 человек.

За время работы птицефабрики под управлением новых владельцев предприятию неоднократно были предъявлены претензии со стороны контролирующих органов. В очередной раз это произошло в июне 2021 года. Тогда городской суд Верхней Пышмы принял решение приостановить на птицефабрике работу оборудования, которое использует газ.

Напомним, в конце июля 2021 года стало известно, что птицефабрика «Рефтинская» находится на грани закрытия из-за долгов.

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