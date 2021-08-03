Следователь с золотым Lexus из Екатеринбурга проиграл третий суд

Суд оставил без изменений приговор по делу об угрозе убийством во время конфликта между водителем Hyundai и екатеринбургским следователем на золотом Lexus на заправке.

Суд оставил в силе оправдательный приговор жителю Екатеринбурга Антону Истомину, которого следователь с золотым Lexus Артем Халилов обвинил в угрозе убийством. Конфликт между мужчинами, закончившийся дракой, произошел на заправке в конце сентября 2019 года. Адвокат оправданного Елена Афанасьева отметила, что представитель прокуратуры на судебном заседании обратила внимание на то, что зачинщиком конфликта был Халилов, сообщает Е1. Напомним, в конце января 2021 года апелляцию следователя на золотом Lexus Артема Халилова по делу об угрозе убийством отклонил Ленинский районный суд Екатеринбурга.

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