Следователь с золотым Lexus из Екатеринбурга проиграл третий суд

Суд оставил в силе оправдательный приговор жителю Екатеринбурга Антону Истомину, которого следователь с золотым Lexus Артем Халилов обвинил в угрозе убийством. Конфликт между мужчинами, закончившийся дракой, произошел на заправке в конце сентября 2019 года.
Адвокат оправданного Елена Афанасьева отметила, что представитель прокуратуры на судебном заседании обратила внимание на то, что зачинщиком конфликта был Халилов, сообщает Е1.
Напомним, в конце января 2021 года апелляцию следователя на золотом Lexus Артема Халилова по делу об угрозе убийством отклонил Ленинский районный суд Екатеринбурга.