Суд не изменил решение о лишении тагильчанки с инвалидностью последнего жилья

Решение суда о лишении Галины Казанцевой единственного жилья осталось без изменения. Такое решение вынес Ленинский районный Нижнего Тагила после апелляции ее сына. Семья женщины с инвалидностью намерена продолжить борьбу за жилище.

28 июля состоялось судебное заседание, в котором рассматривался иск о признании незаконным решения судебного пристава-исполнителя, связанного с применением мер принудительного исполнения. Акт передачи жилого имущества 65-летней Галины Казанцевой в собственность 61-летней Ларисы Лошкаревой — бывшей снохи пенсионерки, не был отменен. Очень жаль, что даже допросы понятых не помогли добиться справедливости. В ходе допросов они заявляли, что содержание актов о передачи жилья им представлено не было, кто-то его даже не подписывал,рассказал редакции TagilCity.ru сын Галины Казанцевой Алексей Николайчук. Об истории Галины Казанцевой редакция TagilCity.ru писала не раз, женщина даже выходила на одиночный пикет, в защиту своего жилья. Казанцевой 65 лет, у нее нет прямого зрения, она инвалид второй группы. После развода с ее сыном, Лариса погасила ипотеку, которая была оформлена совместно с Алексеем, когда они находились в браке. Тагильчанка с инвалидностью лишилась жилья из-за кредита для бывшей снохи 1 Фото 65-летняя тагильчанка из-за кредитов для бывшей снохи-адвоката лишилась жилья и вынуждена выходить на пикет, чтобы кто-то заметил ее проблему. После развода решением Ленинского районного суда, Алексей остался должен бывшей супруге 980 тысяч рублей: за половину стоимости машины, которая была приобретена, находясь в официальном браке и 50% от стоимости жилища. Квартира, из которой выселяют пенсионерку, до 2016 года была записана на ее сына Алексея, после развода он переписал ее на мать, но уже после развода. Сейчас бывшая супруга мужчины выселяет бывшую свекровь-инвалида из единственного жилья.

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